Napadał na sklepy, 4 lata spędzi w więzieniu

K.Bar
2026-06-17 17:17

46-latek, który 2 i 3 stycznia dokonał rozboju w trzech punktach usłyszał wyrok przed gorzowskim sądem. Rozstrzygnięcie jest nieprawomocne.

Policjant zaatakowany w trakcie interwencji domowej. 41-latek rzucił się na niego z kluczem do kół
Autor: KWP Białystok/ Materiały prasowe

To i tak łagodny wyrok kary. W styczniu Marcin K. usłyszał trzy zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył mężczyźnie okres aresztu, w który skazany przebywał od 9 stycznia, gdy został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim.

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Do napadów doszło 2 i 3 stycznia w sklepach przy ul. Armii Polskiej, Wyszyńskiego i Sybiraków w Gorzowie. Groził nożem kasjerkom, jednej przyłożył broń do brzucha i gardła. Przywłaszczył łącznie nieco ponad 4600 złotych.

Przypomnijmy, mężczyzna zatrzymany został po kilkudniowym śledztwie. W trakcie napadów nakładał okulary przeciwsłoneczne i kaptur, co utrudniało identyfikację.

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