Napadał na sklepy, 4 lata spędzi w więzieniu

To i tak łagodny wyrok kary. W styczniu Marcin K. usłyszał trzy zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi za to nawet do 20 lat więzienia. Na poczet kary sąd zaliczył mężczyźnie okres aresztu, w który skazany przebywał od 9 stycznia, gdy został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim.

Policja zabezpieczyła luksusowe Ferrari. Szef mafii wnuczkowej zatrzymany

Do napadów doszło 2 i 3 stycznia w sklepach przy ul. Armii Polskiej, Wyszyńskiego i Sybiraków w Gorzowie. Groził nożem kasjerkom, jednej przyłożył broń do brzucha i gardła. Przywłaszczył łącznie nieco ponad 4600 złotych.

Przypomnijmy, mężczyzna zatrzymany został po kilkudniowym śledztwie. W trakcie napadów nakładał okulary przeciwsłoneczne i kaptur, co utrudniało identyfikację.