400 tysięcy złotych dla wędkarzy. Na co można "złowić" dotację?

Pieniądze dla lubuskich wędkarzy. ​Pula konkursu to 150 tysięcy złotych. Pierwszy raz marszałek wspiera koła wędkarskie.

Wnioski w formie elektronicznej można składać do 20 kwietnia. Na jeden projekt wędkarze mogą zdobyć do 15 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na budowę lub remonty wiat, pomostów, tablic informacyjnych, a także różnego rodzaju działania.

Czekaliśmy na to długo. Po katastrofie odrzańskiej niestety żaden program nie ruszył. Przede wszystkim na działania społeczne, integracyjne spotkania, sprzątanie, porządki i pracę z młodzieżą. W tym kierunku będziemy szli - Agnieszka Cackowska, z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie.

W województwie lubuskim zarejestrowanych jest niemal 50 tys. wędkarzy.