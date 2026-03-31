400 tysięcy złotych dla wędkarzy. Na co można "złowić" dotację?

Sebastian Górny
2026-03-31 16:54

To pierwszy taki program w województwie lubuskim. Koła wędkarskie mogą zdobyć do 15 tys. zł na swoje działania.

Polscy wędkarze pod lupą prawa. Surowe kary w Niemczech

Autor: Pixabay.com

Pieniądze dla lubuskich wędkarzy. ​Pula konkursu to 150 tysięcy złotych. Pierwszy raz marszałek wspiera koła wędkarskie.

Wnioski w formie elektronicznej można składać do 20 kwietnia. Na jeden projekt wędkarze mogą zdobyć do 15 tys. zł. Mogą je przeznaczyć na budowę lub remonty wiat, pomostów, tablic informacyjnych, a także różnego rodzaju działania.

Czekaliśmy na to długo. Po katastrofie odrzańskiej niestety żaden program nie ruszył. Przede wszystkim na działania społeczne, integracyjne spotkania, sprzątanie, porządki i pracę z młodzieżą. W tym kierunku będziemy szli - Agnieszka Cackowska, z Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Gorzowie.

W województwie lubuskim zarejestrowanych jest niemal 50 tys. wędkarzy. Szczegóły dotyczące konkursu na stronie lubuskie.pl.

Polecany artykuł:

To cud, że był w stanie utrzymać się na rowerze!
QUIZ. Polacy na mundialach! Tak do tej pory wyglądały nasze starty. Powalcz o komplet jak piłkarze o wyjście z grupy
Pytanie 1 z 10
Na start ogólnie! Ile razy do tego roku polscy piłkarze wystąpili na mistrzostwach świata w piłce nożnej?
