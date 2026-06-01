Maj na lubuskich torach to nie "majówka"

Sebastian Górny
2026-06-01 16:18

Liczba odwołanych połączeń w maju ponownie wzrosła. Najgorsza sytuacja była na linii Kostrzyn nad Odrą - Gorzów.

Pociąg Polregio w województwie lubuskim

Autor: Archiwum serwisu

Maj może nie był rekordowy, ale wynik robi wrażenie. W minionym miesiącu odwołano 440 pociągów na terenie regionu lubuskiego. Zliczyło to Stowarzyszenie komunikacja.org.

Dla porównania w kwietniu odwołano 308 połączeń, a w maju ubiegłego roku 78. Sytuacja na lubuskich torach ponownie jest zła, mimo licznych zapewnień, że będzie lepiej i planów naprawczych.

W maju były tylko dwa dni, kiedy wszystkie pociągi odjechały zgodnie z rozkładem.Najczęściej odwoływano połączenie Kostrzyn- Gorzów - 19 razy.

Od początku roku nie pojechało 2320 pociągów.

