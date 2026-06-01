Grzał w terenie zabudowanym, stracił prawo jazdy!

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-06-01 15:44

To konsekwencja nowych, zaostrzonych przepisów w ruchu drogowym, które weszły w życie w marcu tego roku. Nie ma pobłażania dla piratów drogowych, którzy zagrażają innym kierowcom i pieszym. Policjanci mają mocną "broń".

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Z uprawnieniami pożegnał się kierowca Skody, którego w niedzielę [31.05] zatrzymali do kontroli sulęcińscy policjanci. Dostał mandat 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Kierujący osobówką jechał 163 km/h przy obowiązującym ograniczeniu do 90-tki. Mundurowi zabrali mu prawo jazdy na trzy miesiące.

To wszystko zgodnie z nowymi przepisami, które obowiązują od marca. Taka kara dotyczy kierowców także w terenie niezabudowanym, jeżeli przekroczą dozwolona prędkość o 50 km/h. 

Nadmierna prędkość to wciąż jedna z głównych przyczyn najtragiczniejszych wypadków drogowych. Kierowcy noga z gazu.

