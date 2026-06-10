Lubuskie służby gotowe na wakacje. Mundurowi zdali raport wojewodzie

K.Bar
2026-06-10 17:13

Wkrótce wypoczynek zacznie około 127 tysięcy młodych Lubuszan. Szczegółowo kontrolowane będą miejsca wypoczynku - ośrodki, czy obozy.

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Autor: kb

Sanepid zweryfikuje także zdatność do kąpieli wody w 28 kąpieliskach na terenie województwa lubuskiego. O bezpieczny dojazd na miejsce wypoczynku zadbać mają policja i ITD, sprawdzając kierowców, czy stan techniczny autokarów.

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Wojewoda Marek Cebula przestrzegł także, żeby wyjeżdżając nawet do innych krajów unijnych i w strefie Schengen, nie zapomnieć o dowodzie osobistym, rejestracyjnym i prawku:

Niestety, to podlega karze. I jeżeli skończy się to na karze finansowej, to pół biedy, ale gorzej jeżeli pojazd bez dowodu rejestracyjnego zostanie zatrzymany poza granicami Polski i zostanie odstawiony na parking, i będzie trzeba przyjechać z dowodem rejestracyjnym lub lawetą i jeszcze zapłacić za parkowanie. 

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