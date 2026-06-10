Lubuskie służby gotowe na wakacje. Mundurowi zdali raport wojewodzie

Sanepid zweryfikuje także zdatność do kąpieli wody w 28 kąpieliskach na terenie województwa lubuskiego. O bezpieczny dojazd na miejsce wypoczynku zadbać mają policja i ITD, sprawdzając kierowców, czy stan techniczny autokarów.

Kmdr Laskowski: Wakacje z WOT

Wojewoda Marek Cebula przestrzegł także, żeby wyjeżdżając nawet do innych krajów unijnych i w strefie Schengen, nie zapomnieć o dowodzie osobistym, rejestracyjnym i prawku:

Niestety, to podlega karze. I jeżeli skończy się to na karze finansowej, to pół biedy, ale gorzej jeżeli pojazd bez dowodu rejestracyjnego zostanie zatrzymany poza granicami Polski i zostanie odstawiony na parking, i będzie trzeba przyjechać z dowodem rejestracyjnym lub lawetą i jeszcze zapłacić za parkowanie.

Przypomnijmy, zakończenie roku szkolnego 2025/26 już 26 czerwca.