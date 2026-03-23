Kontrowersyjna tablica na szpitalnym triażu - rzecznik tłumaczy

K.Bar
2026-03-23 13:48

Błędy systemu a nie ratowników - pokazuje kontrowersyjna tablica na triażu w szpitalu w Gorzowie? Według profilu Zły Ratownik to ocena "skuteczności" pracy. Gorzowscy medycy napisali do prezesa placówki.

gorzów tablica triaż

Według wpisu chodzi o liczenie nieskuteczności pracy ratowników. Stanowią o niej pacjenci, którzy trafili do szpitala karetką, ale ostatecznie na oddziale nie zostali, czyli teoretycznie niezasadnie byli przywiezieni na SOR. Według twórcy profilu, miało to zdenerwować ratowników.

- Tablica nie jest wymierzona w ratowników - odpowiada Paweł Trzciński, rzecznik gorzowskiego szpitala:

Skierowana raczej przeciwko błędom systemowym. Obciążenie lekarzy pierwszego kontaktu jest tak duże, że jest trudność dostania się do nich. W związku z tym pacjenci znaleźli sposób i wzywają karetki. 

Przypomnijmy- ratownicy medyczni i karetki w Gorzowie pod szpital nie podlegają.

pogotowie gorzów
szpital Gorzów