Kilka lat temu biegał po ekstraklasowych boiskach, teraz poszukuje go policja

K.Bar
2026-03-16 17:20

Chodzi o Kamila Sylwestrzaka, który w piłkarskiej elicie występował w Koronie Kielce i Wiśle Płock.

Autor: KPP w Przasnyszu/ Materiały prasowe

Niespełna 38-letni mężczyzna poszukiwany jest przez słubickich i gorzowskich policjantów na podstawie przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków i zakładaniem albo kierowaniem grupą lub związkiem przestępczym, w tym mającym charakter zbrojny. 

Mężczyzna urodził się w Słubicach, jego ostatnie miejsce zameldowania to Górzyca, osiedle Kwiatowe 6b/2. Kamil Sylwestrzak w swojej piłkarskiej karierze rozegrał 119 meczów w polskiej ekstraklasie, zdobył w nich 14 bramek.

Występował na pozycji obrońcy, ostatnio w sezonie 2023/24 w Moravii Morawica. W 2020 roku spróbował swoich sił w sportach walki - wystąpił na charytatywnej gali Boxing Challenge by Cancer Fighters we Wrocławiu. Wygrał na punkty z Frankiem Rumakiem.

