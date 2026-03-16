Kilka lat temu biegał po ekstraklasowych boiskach, teraz poszukuje go policja

Niespełna 38-letni mężczyzna poszukiwany jest przez słubickich i gorzowskich policjantów na podstawie przepisów związanych z wprowadzaniem do obrotu znacznej ilości narkotyków i zakładaniem albo kierowaniem grupą lub związkiem przestępczym, w tym mającym charakter zbrojny.

Mężczyzna urodził się w Słubicach, jego ostatnie miejsce zameldowania to Górzyca, osiedle Kwiatowe 6b/2. Kamil Sylwestrzak w swojej piłkarskiej karierze rozegrał 119 meczów w polskiej ekstraklasie, zdobył w nich 14 bramek.

Występował na pozycji obrońcy, ostatnio w sezonie 2023/24 w Moravii Morawica. W 2020 roku spróbował swoich sił w sportach walki - wystąpił na charytatywnej gali Boxing Challenge by Cancer Fighters we Wrocławiu. Wygrał na punkty z Frankiem Rumakiem.