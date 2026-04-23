Kasa na zazielenienie Gorzowa

W Gorzowie będzie więcej miejsc zielonych. Dzięki dotacji z urzędu marszałkowskiego pojawi się 5 skwerów i 7 nowych zielonych przystanków. Zmodernizowany zostanie też bulwar nadwarciański.​

Kolejne parki kieszonkowe powstaną przy zbiegu ulic Woskowej i Przemysłowej, Hejmanowskiej i Warszawskiej, Matejki i Kosynierów Gdyńskich, a także Towarowej i Piłsudskiego.

To przedsięwzięcie ma służyć mieszkańcom jako miejsce odpoczynku, rekreacji, codziennego wytchnienia w przestrzeni miejskiej. Zielone przystanki pojawią się przy ważnych punktach komunikacyjnych. To kolejny krok w stronę miejsca bardziej estetycznego, nowoczesnego i przyjaznego mieszkańcom - mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik gorzowskiego magistratu.

Zielone przystanki powstaną przy Kosynierów Gdyńskich, Alei Konstytucji 3-go Maja, ul. Szczecińskiej, Grobli, Dekerta, Czartoryskiego i Marcinkowskiego.

Gorzów na tworzenie atrakcyjnych przestrzeni miejskich dostał 6 mln zł. W kwocie tej jest również modernizacja wschodniego bulwaru. Pojawią się na nim tężnie solankowe, hamaki, karuzela i huśtawki, toaleta. Zniknie woliera z ptakami, a napis „Gorzów Przystań” zostanie zastąpiony interaktywnym, podświetlanym, napisem „Gorzów Wielkopolski”. Przy czym człon „Wielkopolski” będzie można wyłączyć. Będzie też nowa nawierzchnia i monitoring.