Jak odnaleźć grób na gorzowskich cmentarzach? Pomoże aplikacja

Sebastian Górny
2026-10-30 16:00

Na gorzowskim cmentarzu komunalnym przy ul. Żwirowej pochowanych jest 63 tys. osób. Dotarcie do konkretnego grobu może być sporym wyzwaniem, szczególnie dla przyjezdnych. Pomocy udzielą pracownicy spółki zarządzającej nekropolią. Można też skorzystać z internetowej wyszukiwarki grobów.

Gorzów cmentarz
Autor: em Cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej.

Na gorzowskim cmentarzu komunalnym pochowanych jest ponad 63 tys. osób. Odnalezienie grobu bliskich może być sporym wyzwaniem.

Zlokalizować kwaterę pomogą pracownicy spółki zarządzającej nekropolią. 1 listopada biuro cmentarza będzie otwarte od 9 do 14.​

Można też skorzystać z internetowej wyszukiwarki grobów. Wystarczy wpisać gorzow.grobonet.com.

Ta wyszukiwarka umożliwia też nawigację bezpośrednio do grobu. Natomiast na innych cmentarzach w Gorzowie takie rozwiązanie prowadzone jest przez miejski geoportal - mówi Karolina Rzepecka, prezes Inneko SPZ, które zarządza nekropolią.

1 listopada cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej będzie otwarty całą dobę.

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