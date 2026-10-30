Jak odnaleźć grób na gorzowskich cmentarzach? Pomoże aplikacja

Na gorzowskim cmentarzu komunalnym pochowanych jest ponad 63 tys. osób. Odnalezienie grobu bliskich może być sporym wyzwaniem.

Zlokalizować kwaterę pomogą pracownicy spółki zarządzającej nekropolią. 1 listopada biuro cmentarza będzie otwarte od 9 do 14.​

Można też skorzystać z internetowej wyszukiwarki grobów. Wystarczy wpisać gorzow.grobonet.com.

Ta wyszukiwarka umożliwia też nawigację bezpośrednio do grobu. Natomiast na innych cmentarzach w Gorzowie takie rozwiązanie prowadzone jest przez miejski geoportal - mówi Karolina Rzepecka, prezes Inneko SPZ, które zarządza nekropolią.

1 listopada cmentarz komunalny przy ul. Żwirowej będzie otwarty całą dobę.