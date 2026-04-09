Jak drukować 3D? - dowiesz się w Arenie Gorzów

Każdy może sobie wydrukować coś w 3D - przekonuje gorzowski GOT i zaprasza na warsztaty.​ Pierwsze spotkanie odbędzie się 17 kwietnia [godz. 17] w Arenie Gorzów. Warsztaty są dla każdego. Przyjść mogą osoby, które z drukiem 3D do tej pory nie miały nic wspólnego jak i zaawansowani. Trzeba być uczniem minimum 6 klasy szkoły podstawowej. Górna granica wieku nie jest określona.

Zajęcia mają być cykliczne, spotkana planowane są raz w miesiącu.

Będziemy robić też zawody, konkurs, zabawę. Do wygrania drukarka 3D. A w nowym roku chcemy powołać do życia grupę pasjonatów przy GOT-ie, która będzie stanowić wspólną wartość dla rozwiązań dla biznesu, przemysłu - mówi Jacek Gumowski, prezes Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego.

Warsztaty są bezpłatne, ale obowiązują zapisy. Szczegóły na Facebooku GOT-u.