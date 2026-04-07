48-letni Chińczyk złamał zakaz i robił zdjęcia. Został zatrzymany

Zauważył go przypadkowy świadek
W poniedziałek, 6 kwietnia, jedna z osób przebywających w okolicy torów w Kowalowie zauważyła mężczyznę, który robił zdjęcia urządzeń kolejowych. Widok ten wzbudził niepokój zgłaszającego, który natychmiast powiadomił policję.
– Zgłoszenie dotyczyło mężczyzny w średnim wieku, który miał fotografować infrastrukturę kolejową. Informacja została potraktowana bardzo poważnie – podkreśla nadkomisarz Maciej Kimet z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
Ujęcie przez SOK i zabezpieczone telefony
Na miejsce jako pierwsi dotarli funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. To oni zauważyli i ujęli mężczyznę odpowiadającego opisowi. Okazał się nim 48‑letni obywatel Chin.
Policjanci zabezpieczyli telefony, które miał przy sobie. Urządzenia trafią do szczegółowej analizy.
– Będziemy prowadzić z zatrzymanym czynności procesowe, aby ustalić wszystkie okoliczności wykonywania zdjęć. To niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego, zwłaszcza w obecnej sytuacji międzynarodowej – zaznacza nadkom. Kimet.
O sprawie poinformowano prokuraturę oraz inne służby.
Operacja „TOR” trwa w całej Polsce
Lubuska policja przypomina, że od listopada ubiegłego roku w całym kraju prowadzona jest operacja „TOR”, zarządzona przez Komendanta Głównego Policji. Jej celem jest ochrona infrastruktury kolejowej i zapobieganie działaniom mogącym zagrozić bezpieczeństwu.
W regionie patrole prowadzą wspólnie policjanci, Straż Ochrony Kolei oraz żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Kontrolowane są stacje, bocznice, wiadukty, węzły przesiadkowe i torowiska.
– To szeroko zakrojone działania, które mają jeden cel: zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i utrzymać pełną sprawność infrastruktury kolejowej – mówi nadkom. Kimet.
Policja apeluje: reagujmy
Służby podkreślają, że każda informacja od obywateli jest cenna.
– Jeśli widzimy coś niepokojącego, reagujmy. Wystarczy zadzwonić pod numer alarmowy 112. Każde zgłoszenie zostanie dokładnie sprawdzone – apeluje rzecznik lubuskiej policji.
Jak dodaje, bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej to dziś wspólna odpowiedzialność służb i społeczeństwa.