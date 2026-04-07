Budowa traktu wzdłuż Kłodawki ruszy w tym roku. Jak jest plan?

Budowa traktu pieszo-rowerowego wzdłuż Kłodawki ruszy w tym roku. Takie plany ma gorzowski magistrat.

Inwestycja jest przedłużeniem istniejącej ścieżki. ​Nowy odcinek pozwoli dojechać brzegiem rzeczki do granic Gorzowa i potem dalej drogą rowerową na terenie gminy Kłodawy.

Pierwsze działania związane z tym zadaniem podjęto w 2023 roku. Po trzech latach Gorzowianie doczekają się realizacji.

Przetarg ma być ogłoszony w bieżącym roku, prace też się rozpoczną w tym roku. Do końca 2026 roku na pewno nie uda się wybudować całej trasy, ponieważ to za duży odcinek, około 4 km długości - mówi Paweł Najdora z gorzowskiego urzędu miasta.

Inwestycja zakłada dwa etapy robót budowlanych. Pierwszy, na odcinku od ronda Barlineckiego do granicy Gorzowa z Kłodawą oraz drugi, który powiedzie od ul. Chodkiewicza do ronda Barlineckiego. Wzdłuż szlaku postawione będą ławeczki i kosze do śmieci. Powstanie także infrastruktura dla kajakarzy.