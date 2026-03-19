Gorzowski szpital czeka na pieniądze za nadwykonania. Chodzi o grube miliony

45 mln zł - tyle zalega NFZ gorzowskiemu szpitalowi za nadwykonania w 2025 roku​. Jedna trzecia tej kwoty ma być spłacona do końca marca. Co z resztą, na tę chwilę nie wiadomo.

To będzie kwestia negocjacji. Mamy nadzieję, że ta kwota zostanie również zapłacona. To duża suma dla naszego szpitala - mówi Paweł Trzciński, rzecznik prasowy Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Roczny budżet gorzowskiego szpitala to 600 mln zł.

W całym regionie lubuskim lecznice czekają na 120 mln zł za nadwykonania w 2025 roku.

Co to oznacza dla lekarzy, a przede wszystkim dla pacjentów? Ograniczenie dostępu, zmniejszenie liczby wykonywanych zabiegów planowych - mówi Elżbieta Płonka, radna sejmiku województwa lubuskiego, klub PiS.

Póki co, gorzowski szpital działa normalnie. Usługi i zabiegi wykonywane są na bieżąco.