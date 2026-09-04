Festiwal "Wyobraź sobie" pokaże młodym gorzowianom czym jest słuchowisko

​Podsłuchają o czym rozmawiają ryby. W Gorzowie odbędzie się Festiwal Słuchowisk dla Dzieci i Młodzieży "Wyobraź sobie". Impreza odbędzie od 8 do 14 września.

W planach warsztaty, podczas których tworzone będą słuchowiska. Spacery audialne po mieście. Młodzi ludzie w słuchawkach i z mikrofonami wsłuchiwać będą się w odgłosy Gorzowa.

Polecam spacery audialne. Sam nie byłem świadomy ile można usłyszeć fajnych dźwięków, które są wokół nas, a my tego w ogóle nie słyszymy. Zdobyliśmy specjalny mikrofon, który wykorzystamy w porcie rzecznym. Zanurzymy go w wodzie i będziemy słyszeć co dzieje się pod powierzchnią - mówi Cezary Żołyński, dyrektor artystyczny festiwalu.

Zajęcia odbywać się będą m.in. w bibliotece, muzeum, Miejskim Ośrodku Sztuki i Jazz Clubie pod Filarami.

Festiwal "Wyobraź sobie" jest bezpłatny, trzeba się jednak wcześniej zgłosić. Szczegóły znajdziecie na Facebooku.