Fabryczna - część mieszkańców wróci już za kilka dni

2026-04-24 14:53

​Na finiszu są prace w kamienicy przy ulicy Fabrycznej w Gorzowie, gdzie spłonęło poddasze. ZGM ma zwrócić się do nadzoru budowlanego o sprawdzenie budynku.

Szybciej wrócą posiadacze lokali na własność, którzy remont będą musieli przeprowadzić na własną rękę. Nieco dłużej poczekają lokatorzy komunalni.Mówi Paweł Nowacki, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie:

Dramatyczna akcja ratunkowa. 23-latek przestał oddychać

W przypadku naszych mieszkańców z lokali miejskich- jeszcze chwila cierpliwości. Prace remontowe naszych mieszkań trwają.

Wciąż badają popiół z Fabrycznej, kolejne decyzje w maju

Lokatorzy na Fabryczną powinni wrócić do połowy maja. Póki co większość z nich przebywa w hotelu Mieszko. Miasto na remont wydało około 400 tysięcy złotych.

Przypomnijmy- do pożaru doszło 28 stycznia. Policja pod nadzorem prokuratora w Gorzowie wyjaśnia jego przyczyny.

