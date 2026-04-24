Fabryczna - część mieszkańców wróci już za kilka dni

Szybciej wrócą posiadacze lokali na własność, którzy remont będą musieli przeprowadzić na własną rękę. Nieco dłużej poczekają lokatorzy komunalni.Mówi Paweł Nowacki, prezes Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie:

W przypadku naszych mieszkańców z lokali miejskich- jeszcze chwila cierpliwości. Prace remontowe naszych mieszkań trwają.

Lokatorzy na Fabryczną powinni wrócić do połowy maja. Póki co większość z nich przebywa w hotelu Mieszko. Miasto na remont wydało około 400 tysięcy złotych.

Przypomnijmy- do pożaru doszło 28 stycznia. Policja pod nadzorem prokuratora w Gorzowie wyjaśnia jego przyczyny.