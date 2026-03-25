Czy ktoś nakłaniał 26-latkę do samobójstwa? Sprawdza to prokuratura

Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-25 17:06

Ciało Angeliki odnaleziono w poniedziałek [23.03] w Warcie na wysokości ul. Kostrzyńskiej w Gorzowie. Kilkudziesięciu policjantów i strażaków prowadziło poszukiwania 1,5 miesiąca. Na lądzie, lodzie oraz pod wodą przy użyciu specjalistycznych urządzeń. Co było przyczyną śmierci ustali sekcja.

Autor: Lubuska Policja/ Materiały prasowe

Gorzowska policja potwierdziła, że znaleziona kobieta to 26-latka, która 15 lutego wykuła w rzece przerębel i weszła do wody. Miała charakterystyczny tatuaż na nodze. Materiały wkrótce przekazane zostaną prokuraturze. W przyszłym tygodniu, prawdopodobnie w środę [1.04], przeprowadzona zostanie sekcja zwłok. Termin odległy, bo trwa remont sali.

Prokuratura prowadzi jedno postępowanie o nakłanianie Angeliki do popełnienia samobójstwa. Czy ktoś namawiał ją, by odebrała sobie życie? Póki co szczegóły w tej kwestii nie są ujawniane.

Przypomnijmy - w poszukiwaniach 26-letniej gorzowianki brali udział policjanci oraz strażacy, drony termowizyjne, także podwodne. Gdy skuta lodem rzeka puściła- wypłynęły łodzie, a funkcjonariusze z psami tropili nabrzeże. W poniedziałek [23.03] policyjni wodniacy znaleźli ciało kobiety.

