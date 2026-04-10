Choroby drobiu wciąż zagrożeniem. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii radzi

Od początku roku na terenie województwa stwierdzono 7 ognisk rzekomego pomoru drobiu, w tym cztery w powiecie nowosolskim. Do tego doszły dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.
W zaleceniach dla hodowców znaleźć można chociażby ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, zabezpieczenie kurników i wybiegów przed zwierzętami wolnożyjącymi, nie kupowanie drobiu z nieznanych źródłem, czy stosowanie dezynfekcji, w tym odzieży roboczej i ograniczenie wizyt osób postronnych.
W przypadku objawów takich jak: nagłe padnięcia, spadek nieśności, duszność, biegunka czy zaburzenia nerwowe – skontaktuj się z lekarzem weterynarii lub odpowiednim inspektoratem.
Szczegóły znaleźć można na stronie www Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.