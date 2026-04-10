Choroby drobiu wciąż zagrożeniem. Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii radzi

K.Bar
2026-04-10 19:10

Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii radzi, jaką profilaktykę stosować i prosi o współpracę. W wyniku lubuskich ognisk zabiciu i utylizacji tylko w tym roku poddano blisko 380 tys. sztuk drobiu.

Od początku roku na terenie województwa stwierdzono 7 ognisk rzekomego pomoru drobiu, w tym cztery w powiecie nowosolskim. Do tego doszły dwa ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków.

W zaleceniach dla hodowców znaleźć można chociażby ograniczenie kontaktu drobiu z dzikim ptactwem, zabezpieczenie kurników i wybiegów przed zwierzętami wolnożyjącymi, nie kupowanie drobiu z nieznanych źródłem, czy stosowanie dezynfekcji, w tym odzieży roboczej i ograniczenie wizyt osób postronnych.

W przypadku objawów takich jak: nagłe padnięcia, spadek nieśności, duszność, biegunka czy zaburzenia nerwowe – skontaktuj się z lekarzem weterynarii lub odpowiednim inspektoratem.

Szczegóły znaleźć można na stronie www Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

