Były MCK nie dla Domu Historii Miasta

Były MCK nie zmieni się w Dom Historii Miasta. Prezydent Gorzowa chce zabytkowy obiekt sprzedać.​

Temat stworzenia miejskiego muzeum od kilku tygodni rozpala dyskusje wśród Gorzowian. Jako potencjalna siedziba wskazywany jest obiekt przy ul. Drzymały, który z końcem stycznia opuściło Miejskie Centrum Kultury. Prezydent Gorzowa od początku nie jest temu przychylny i zdania nie zmienia.

Jasno powiedziałem, że z mojej strony nie ma zgody na to, żeby obiekt po Miejskim Centrum Kultury, który wymaga kilkudziesięciu, jak nie kilkuset milionów złotych nakładów, w tej chwili remontować. To nie jest priorytet. Priorytetem jest budowanie gospodarczej siły miasta - mówi Jacek Wójcicki.

Prezydent Wojcicki nie widzi też sensu tworzenia nowej instytucji. W jego ocenie miejskie muzeum najlepiej stworzyć w oparciu o istniejące już Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta.

Miasto zamierza wystawić byłą siedzibę MCK-u na sprzedaż.