Będzie więcej połączeń do Poznania

Będzie więcej pociągów Intercity z Gorzowa do Poznania. Gorzowianie zyskają 3 dodatkowe możliwości dojazdu do stolicy Wielkopolski.

Wiadomość z takim zapewnieniem otrzymał senator Władysław Komarnicki​.

Sukces pociągów Gorzów - Poznań i zwiększenie jeszcze w tym roku z 10 do 16 połączeń dziennie. Taką wiadomość przesłał mi wiceminister infrastruktury, Piotr Malepszak - mówi senator Komarnicki.

Nowe połączenia pojawią się w grudniu, kiedy tradycyjnie zmieniany jest kolejowy rozkład jazdy. Z Gorzowa do stolicy Wielkopolski będzie można pojechać 8 razy, tyle samo będzie kursów powrotnych.

Połączenia Inter City do Poznania uruchomione w grudniu ubiegłego roku pozwalają pokonać trasę w 90 minut. Od początku cieszą się dużym zainteresowaniem pasażerów.