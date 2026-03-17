Baza remontowa pociągów w Gorzowie niepotrzebna?

Marszałek lubuski odpowiedział ​Stowarzyszeniu "komunikacja.org". Nie ma w planach utworzenia punktu obsługi pociągów w Gorzowie.

Zarząd województwa powołał spółkę transportową. Dla niej tworzona jest baza remontowo-serwisowa w Czerwieńsku i póki co tylko tam. O utworzenie dodatkowego punktu w Gorzowie wnioskowało stowarzyszenie "komunikacja.org". Dzięki temu można by dokonywać napraw pociągów na północy regionu, co skróciłoby czas ich powrotu na tory. A dzięki temu liczba odwołanych połączeń by spadła. Organizacja powołuje się na przykłady innych regionów, gdzie jest kilka takich baz. Marszałek nie podzielił argumentów gorzowskich miłośników komunikacji zbiorowej.

Przedstawiciele Stowarzyszenia „komunikacja.org” zapowiadają, że mimo odmownej odpowiedzi marszałka broni nie składają i dalej będą lobbować za utworzeniem bazy remontowej w Gorzowie.

