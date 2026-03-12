Funkcjonariusze gorzowskiego Archiwum X szukają tego mężczyzny

Czy nowy, lepszy wizerunek pozwoli zatrzymać przestępcę? Gorzowscy policjanci wracają do niewyjaśnionej sprawy sprzed 14 lat.​

W styczniu 2012 roku mężczyzna, którego tożsamości do tej pory nie ustalono, dokonał brutalnej napaści seksualnej na młodej kobiecie. Doszło do tego w Gorzowie na ul. Rzecznej, nad Wartą.

Funkcjonariusze tzw. Archiwum X pod nadzorem gorzowskiej Prokuratury Okręgowej jeszcze raz przejrzeli zgromadzone dowody w sprawie. Dzięki zastosowaniu nowych technik cyfrowych wykonano nowy, bardziej precyzyjny wizerunek domniemanego sprawcy.

Dzięki skrupulatnej, wytężonej pracy, mechanicznie piksel po pikselu zrekonstruowano zarys twarzy, oczy, nos, opierając się na oryginalnym materiale dowodowym. Bez dodawania elementów hipotetycznym - mówi Maciej Kimet, rzecznik prasowy KWP w Gorzowie.

Policjanci podkreślają, że w całym procesie nie korzystano z narzędzi sztucznej inteligencji.

Mężczyzna miał około 175 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, krótkie włosy, pociągłą twarz, a w dniu zdarzenia posiadał jednodniowy zarost.

Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielopolskim, telefon: 47 7911060. Każda informacja może mieć znaczenie.