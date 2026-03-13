65-latek obrażał i popychał pracowincę szpital. Czeka teraz na zarzuty

Sebastian Górny
2026-03-13 14:46

Poszkodowana kobieta złożyła zawiadomienie na komendzie. Mężczyzna został zatrzymany. Trwają działania procesowe.

Autor: materiały szpitala Gorzów/ Materiały prasowe

To konsekwencja zajścia do jakiego doszło w czwartek [12.03] w szpitalu przy ul. Dekerta. 65-latek awanturował się po tym jak odmówiono mu wykonania rezonansu. Ubliżał i popychał radiolożkę. Wezwani zostali policjanci.

Na komendę zgłosiła się poszkodowana kobieta, która złożyła zawiadomienie.

Jeszcze tego samego dnia policjanci dotarli do awanturującego się pacjenta. 65-latek został zatrzymany. W tej sprawie trwają czynności procesowe. To przede wszystkim przesłuchania, które zadecydują o ostatecznym kształcie zarzutów - mówi Grzegorz Jaroszewicz z gorzowskiej policji.

Rzecznik gorzowskiego szpitala powiedział nam, że nie nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania.

Przypomnijmy: powodem odmowy wykonania badania rezonansem były metalowe elementy wszczepione w ciało 65-latka. Pacjent nie był w stanie udokumentować jaki rodzaj metalu był w jego organizmie.

Polecany artykuł:

Zginęła kobieta. Świadkowie tragicznego wypadku poszukiwani!
Quiz. Dopasuj muzyka do zespołu z "Wielkiej Czwórki Grunge'u":
Pytanie 1 z 10
Jeff Ament to muzyk...
