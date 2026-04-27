Grzał, więc stracił prawo jazy i schudnie mu portfel

K.Bar
2026-04-27 17:19

To wynik sobotniej [25.04] interwencji międzyrzeckiej policjantów, którzy patrolowali Skwierzynę. 26-letni kierowca słono tego pożałował. Mundurowi apelują o rozsądek, bo o tragedię nie trudno.

Policjanci zwracali uwagę głównie na przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym. Nie mogli nie zauważyć 26-latka, który osobowym volkswagenem jechał aż 126 km/h. Ograniczenie było do "pięćdziesiątki".

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, odebrać je będzie mógł za trzy miesiące. Do tego 26-latek ma do zapłacenia mandat w wysokości 2500 złotych, a do jego prawka dopisanych zostało 15 punktów karnych.

Pirat drogowy na S7. Pruł audi niemal 200km/h i migał światłami

Polecany artykuł:

16-latek potrącony na pasach w Gorzowie. Trafił do szpitala

Przypomnijmy- do egzaminu na prawko trzeba ponownie podejść po przekroczeniu 24 punktów. Świeży kierowca, z niespełna rocznym doświadczeniem, z uprawnieniami może się pożegnać po dostaniu 20 oczek.

