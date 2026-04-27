Grzał, więc stracił prawo jazy i schudnie mu portfel

Policjanci zwracali uwagę głównie na przekraczanie prędkości w terenie zabudowanym. Nie mogli nie zauważyć 26-latka, który osobowym volkswagenem jechał aż 126 km/h. Ograniczenie było do "pięćdziesiątki".

Funkcjonariusze zatrzymali prawo jazdy mężczyzny, odebrać je będzie mógł za trzy miesiące. Do tego 26-latek ma do zapłacenia mandat w wysokości 2500 złotych, a do jego prawka dopisanych zostało 15 punktów karnych.

Przypomnijmy- do egzaminu na prawko trzeba ponownie podejść po przekroczeniu 24 punktów. Świeży kierowca, z niespełna rocznym doświadczeniem, z uprawnieniami może się pożegnać po dostaniu 20 oczek.