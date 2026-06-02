Nie żyje 25-letnia policjantka. „Do końca walczyła z niezwykłą siłą”

Komunikat o odejściu młodej funkcjonariuszki pojawił się na oficjalnych profilach społecznościowych lubuskiej komendy. Przełożeni oraz mundurowi z jednostki zamieścili niezwykle wzruszający wpis, w którym zaznaczyli, że ich koleżanka do samego końca imponowała potężną siłą oraz niesamowitą determinacją.

Przedstawiciele formacji zwrócili uwagę, że kobieta od dłuższego czasu dzielnie stawiała czoła chorobie. Znajomi z jednostki do samego końca mocno wierzyli, że 25-latka ostatecznie ją pokona i wkrótce ponownie założy swój służbowy mundur.

Z ogromnym bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej Koleżanki, starszego posterunkowego Weroniki Hanyżewskiej – 25-letniej policjantki międzyrzeckiej komendy – przekazano w komunikacie.

Starsza posterunkowa Weronika Hanyżewska w ramach swoich codziennych obowiązków zajmowała się głównie postepowaniami w sprawach o wykroczenia. Współpracownicy z komendy niezwykle cenili jej profesjonalne podejście do powierzonych zadań oraz ogromne zaangażowanie. Funkcjonariuszka zapisała się w pamięci znajomych jako kobieta pełna empatii i chętna do niesienia pomocy.

Mundurowi dodali, że 25-latka zawsze potrafiła uważnie wysłuchać drugiego człowieka, a także zaoferować mu swoje wsparcie w trudnych chwilach.

Głos w tej tragicznej sprawie zabrał inspektor Jerzy Czebreszuk z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz młodsza inspektor Ewa Rotarska kierująca jednostką w Międzyrzeczu. Oficerowie oficjalnie przekazali rodzinie zmarłej najszczersze kondolencje.

Odejście tak młodej policjantki wywołało ogromne poruszenie wśród lokalnej społeczności oraz kolegów ze służby. W oficjalnym pożegnaniu wyraźnie zaznaczono, że kobieta na zawsze pozostanie w sercach osób, które miały okazję ją poznać i z nią pracować.

Autorzy komunikatu podsumowali, że codzienna postawa 25-latki stanowiła piękny wzór ogromnej odpowiedzialności, nieskazitelnej uczciwości oraz prawdziwie bezinteresownej służby na rzecz całego społeczeństwa.