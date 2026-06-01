Zgłosił się jako poszkodowany, skończył jako podejrzany
K.Bar
2026-06-0117:15
45-latek z Gorzowa w niedzielę [31.05] zgłosił się na komendę miejską, zgłaszał kradzież pojazdu. Mundurowi zebrali niezbędne informacje dotyczące auta, by jak najszybciej zarejestrować je jako utracone.
Dodge miał zniknąć z jednej z gorzowskich ulic w ciągu ostatnich dni. Informacje trafiły do patroli. Przy ustalaniu szczegółowych okoliczności zdarzenia doszło jednak do zwrotu akcji, bo mężczyzna przyznał...że żadnej kradzieży nie było, a wóz stoi w garażu.
