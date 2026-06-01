Zgłosił się jako poszkodowany, skończył jako podejrzany

Dodge miał zniknąć z jednej z gorzowskich ulic w ciągu ostatnich dni. Informacje trafiły do patroli. Przy ustalaniu szczegółowych okoliczności zdarzenia doszło jednak do zwrotu akcji, bo mężczyzna przyznał...że żadnej kradzieży nie było, a wóz stoi w garażu.

45-latek został zatrzymany w komendzie. W poniedziałek [01.06] złożył wyjaśnienia i usłyszał zarzut fałszywego zawiadomienie o przestępstwie, za co grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności