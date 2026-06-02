W Witnicy będzie referendum. O czym i kiedy?

Termin wyznaczony. W Witnicy odbędzie się referendum.

12 lipca mieszkańcy gminy zdecydują czy burmistrz zostanie odwołana, czy pozostanie na swoim stanowisku.

Inicjatorzy referendum zebrali potrzebną liczbę podpisów, spełnili wszelkie warunki, więc komisarz wyborczy wydał postanowienie o zorganizowaniu referendum. Decyzja jest nieodwołania. Machina ruszyła.

Został sformułowany kalendarz wyborczy, w związku z czym referendum jak najbardziej się odbędzie. Nie ma żadnych przesłanek, żeby mogło się ono nie odbyć - mówi Anna Korzeniewska Miszczuk Komisarz wyborczy.

Powodem referendum ma być utrata zaufania do obecnej burmistrz. Chodzi m.in. o plany ograniczające działalność szkoły w Kamieniu Wielkim, czy budowę instalacji do produkcji e-metanolu we wsi Białczyk.​