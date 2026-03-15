Tragiczny wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim. Zginęły dwie osoby

Spis treści Dramatyczny wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim. Ofiary śmiertelne i ranni

Dramatyczny wypadek pod Gorzowem Wielkopolskim. Ofiary śmiertelne i ranni

W niedzielny wieczór na drodze wojewódzkiej nr 119 niedaleko Marwic, w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, doszło do śmiertelnego wypadku. W zderzeniu brały udział dwa pojazdy ciężarowe oraz samochód osobowy. Jak poinformowała asp. Agnieszka Wiśniewska z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., w zdarzeniu zginęły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne i hospitalizowane.

Śmierć na miejscu poniósł kierujący osobowym fordem oraz jedna z kobiet z nim podróżujących. Druga pasażerka tego auta została ranna. Pomocy medycznej w szpitalu wymagali również kierowcy obu ciężarówek. Funkcjonariusze policji pracują na miejscu, aby ustalić wszystkie okoliczności i przyczyny tego tragicznego wypadku.

Informacja o wypadku wpłynęła do służb ratunkowych krótko po godzinie 19:00. Droga w rejonie zderzenia została całkowicie wyłączona z ruchu. Zorganizowano objazdy, z których kierowcy mogą korzystać, w tym trasą ekspresową S3 pomiędzy węzłem Gorzów Północ a węzłem Myślibórz.