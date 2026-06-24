To było podpalenie, ale sprawa została umorzona

Prokurator do wniosku o podpaleniu doszedł na podstawie dwóch badań - biegłego pożarnictwa i chemicznego. Scenariusze mogły być dwa - rozlanie i podpalenie cieczy palnej, lub zapalenie przypadkowo rozlanej cieczy bądź jej oparów.

Mówi Mariola Wojciechowska - Grześkowiak, rzecznik prokuratury w Gorzowie:

Policjant uratował z pożaru 17 osób, został ciężko ranny

Prokurator wykluczył, aby przyczyną pożaru była niesprawność instalacji elektrycznej. W tej chwili, w tym stanie dowodowym, nie dysponujemy wizerunkiem sprawcy lub sprawców.

Przypomnijmy- do pożaru doszło 28 stycznia. Ostatni mieszkańcy do kamienicy wrócili w połowie maja.

Pożar rozpoczął się na poziomie podłogi, w bezpośrednim sąsiedztwie schodów prowadzących na nieużytkową część poddasza. Następnie ogień rozprzestrzenił się ku górze, obejmując całe poddasze.