Szkolenie saneczkarzy w Polsce lata świetlne za światowym

Polska olimpijska Nikola Domowicz, szósta w żeńskiej dwójce w Cortinie, pierwszy raz okazję zjechać na lodowym torze miała w wieku 14 lat.

W Polsce szkolenie saneczkarzy jest zwyczajnie słabe - nie gryzie się w język zawodniczka UKSu Nowiny Wielkie:

Tor saneczkowy w Przemyślu otwarty

W Niemczech dzieci mają 7-8 lat. Mają w Oberhofie idealny tor do nauki. W Polsce do kadry trafiają dzieciaki w wieku 15-16 lat, pierwszy raz wsiadają na tor i są przestraszone.

Szansą na zmianę tego stanu rzeczy ma być tor w Karpaczu, którego budowana została już dofinansowana przez ministerstwo sportu. Obiekt ma się składać z toru głównego o długości 520 metrów. Będzie miał 8 zakrętów o różnym stopniu trudności. Będzie można osiągnąć prędkość 80 km/h.