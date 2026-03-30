Szkolenie saneczkarzy w Polsce lata świetlne za światowym

K.Bar
2026-03-30 17:45

Poprawić ten stan rzeczy może tor, który ma się pojawić w Karpaczu. W Niemczech w mini-strojach, na mini-sankach na lodowych torach jeżdżą już maluchy. Z roku na rok wchodzą na wyższe prędkości.

i

Autor: Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska/ Instagram Nikola Domowicz i Dominika Piwkowska

Polska olimpijska Nikola Domowicz, szósta w żeńskiej dwójce w Cortinie, pierwszy raz okazję zjechać na lodowym torze miała w wieku 14 lat.

W Polsce szkolenie saneczkarzy jest zwyczajnie słabe - nie gryzie się w język zawodniczka UKSu Nowiny Wielkie:

W Niemczech dzieci mają 7-8 lat. Mają w Oberhofie idealny tor do nauki. W Polsce do kadry trafiają dzieciaki w wieku 15-16 lat, pierwszy raz wsiadają na tor i są przestraszone. 

Szansą na zmianę tego stanu rzeczy ma być tor w Karpaczu, którego budowana została już dofinansowana przez ministerstwo sportu. Obiekt ma się składać z toru głównego o długości 520 metrów. Będzie miał 8 zakrętów o różnym stopniu trudności. Będzie można osiągnąć prędkość 80 km/h.

zimowe igrzyska Mediolan i Cortina 2026