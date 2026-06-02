Konieczne są naprawy. Pieniędzy wciąż brak

K.Bar
2026-06-02 17:30

Konieczne są naprawy w budynku Filharmonii Gorzowskiej. Pieniędzy wciąż brak - dyrekcja liczy na pomoc radnych. Nieszczelny jest dach nad foyer, wyeksploatowany system sterujący budynkiem.

Autor: FB Gorzów/ fot. Bartłomiej Nowosielski/ Materiały prasowe

Na razie funkcjonowanie instytucji nie jest zagrożone, ale sytuacja jest coraz trudniejsza.

Najważniejsze prace, m.in. system zarządzania budynkiem czy remont dachu, to koszt około 600 tysięcy złotych. Tworzone są kosztorysy - tłumaczy Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej

Staramy się o środki dodatkowe z miasta, ponieważ koszt naprawy poszycia dachowego, to około 200 tys. złotych. Instytucja takich środków nie posiada. Stąd nasze starania i nasz apel do radnych i pana prezydenta, żeby nas wsparli.

Przypomnijmy - filharmonia powstała 15 lat temu. Jej wybudowanie kosztowało ponad 130 milionów złotych.

Na działalność artystyczną w tym roku otrzymała około 2,5 mln złotych dotacji z budżetu miejskiego, wojewódzkiego i z ministerstwa. Budynek główny i dwupiętrowy parking udaje się utrzymać dzięki przychodom z działalności, te w ostatnim roku wyniosły około 3 mln złotych. 

