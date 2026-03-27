Sprawa w sądzie ostatecznością. Szpital w Gorzowie liczy na zapłatę za nadwykonania

Jeżeli NFZ nie zapłaci za nadwykonania - gorzowski szpital pójdzie do sądu. To jednak ostateczność i przedstawiciele lecznicy liczą, że do tego nie dojdzie.

Szpitale w województwie lubuskim domagają się około 120 milionów złotych za wykonane w ubiegłym roku zabiegi. Narodowy Fundusz Zdrowia zapowiedział, że w najbliższym czasie zapłaci tylko za świadczenia nielimitowane, czyli ponad 40 milionów.

Do tej pory NFZ płacił za wszystko - podkreśla rzecznik Wielospecjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Paweł Trzciński. - Za tymi nadwykonaniami zawsze stoją konkretni pacjenci i konkretne przypadki. Być może ci pacjenci, gdyby nie to, że szpital podjął ryzyko wejścia w nadwykonania, po prostu tej pomocy by nie otrzymali.

Tylko gorzowski szpital czeka na około 45 milionów złotych.

Pieniądze za zabiegi, których wykonano więcej niż zakładały kontrakty nie są zobowiązaniami funduszu - odpowiada lubuski NFZ.