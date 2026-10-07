Są pieniądze, będą ścieżki rowerowe

W Gorzowie powstaną kolejne ścieżki dla rowerzystów. Pieniądze na to przekazał marszałek województwa lubuskiego. Gorzów otrzyma 2 mln 700 tys. zł unijnej dotacji.

Planowane ścieżki pieszo–rowerowe stanowią brakujący element w infrastrukturze rowerowej, będącej łącznikiem od gminy Bogdaniec do gminy Kłodawa. Projekt obejmuje budowę traktu o długości 1,6 km wzdłuż al. 11 Listopada i ul. Składowej, a także ulic: Olimpijskiej i Żelaznej oraz fragment od skrzyżowania z ul. Garbary do ul. Jancarza, do planowanego centrum przesiadkowego. Ponadto zaplanowano wykonanie i modernizację oświetlenia tych ciągów, a także doświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych.

Całość kosztować ma blisko 4 mln zł.

Dofinansowane będą też drogi rowerowe budowane w gminie Santok, w Strzelcach Krajeńskich, konkretnie w Gardzku, na terenie gminy Skwierzyna, ścieżki łączące Kłodawę z Łośnem i Łośno z Lipami, a także w gminie Drezdenko.