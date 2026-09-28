Przez tydzień będą w szkołach mówić o przemocy rówieśniczej

Sebastian Górny
2026-09-28 16:38

Ogólnopolska akcja "Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej" ma zwrócić uwagę na przemoc w szkołach. Szczegółowych statystyk nie ma, ale wielu uczniów styka się z agresją, szczególnie w mediach społecznościowych.

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Autor: thinkstockphotos.com Cyberprzemoc zbiera największe żniwo wśród młodych osób - uczniów starszych klas szkoły podstawowej i szkół średnich.

Do piątku [2.10] w szkołach organizowane będą debaty, konkursy, przedstawienia i spotkania dla rodziców.

W Gorzowie zainaugurowano „Tydzień o Przeciwdziałaniu Przemocy Rówieśniczej”. Do piątku [2.10] w lubuskich szkołach organizowane będą debaty, konkursy na plakat promujący Tydzień, przedstawienia, spotkania dla rodziców. Działania te mają zwrócić uwagą na przemoc rówieśniczą.

A szczególnie na problem cyberprzemocy.

Niestety nie mamy dzisiaj żadnej przerwy od przemocy. Ona dzieje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uczeń, który w swoim wolnym czasie, w weekend zostanie osobą poszkodowaną lub sam wyrządzi komuś krzywdę, to wracając w poniedziałek do szkoły nadal będzie tkwił w tym problemie - mówi Monika Kaczmarczyk, lubuska koordynatorka kampanii Dzieciństwo bez Przemocy.

Do szkół trafi Poradnik Bezpieczeństwa, mówiący m.in. o zdrowiu psychicznym młodych ludzi.

Akcja ma charakter ogólnopolski.

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