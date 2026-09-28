Przez tydzień będą w szkołach mówić o przemocy rówieśniczej

Niestety nie mamy dzisiaj żadnej przerwy od przemocy. Ona dzieje się 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Uczeń, który w swoim wolnym czasie, w weekend zostanie osobą poszkodowaną lub sam wyrządzi komuś krzywdę, to wracając w poniedziałek do szkoły nadal będzie tkwił w tym problemie - mówi Monika Kaczmarczyk, lubuska koordynatorka kampanii Dzieciństwo bez Przemocy.