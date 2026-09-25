Miasto czeka na obiecany jesienny przelew 10 mln zł

Jesienią kolejne 10 mln zł na Schody donikąd ma się znaleźć. Taką deklarację marszałka województwa lubuskiego usłyszał prezydent Gorzowa.

Przebudowa schodów ma kosztować 25 mln zł. Na tę chwilę dofinansowanie z strony województwa wynosi 10 mln zł. Władze Gorzowa liczą na drugie tyle. Pieniędzy póki co nie ma, ale mają być.

Miało być 20 mln zł, pan marszałek obiecał te pieniądze. Powiedział, że na jesieni te pieniądze do Gorzowa trafią. Zaczyna się jesień, więc będziemy się upominać i czekać, kiedy te pozostałe środki do tej puli zostaną skierowane. Jestem przekonany, że pan marszałek słowa dotrzyma - mówi Jacek Wójcicki, prezydent Gorzowa.

Miasto czeka na te pieniądze, żeby ruszyć z inwestycją. Na początek zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu w oparciu o przygotowaną wcześniej koncepcję.