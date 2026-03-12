Po zbrodni próbował wydłubać jej oczy. Archiwum X po latach publikuje nową twarz napastnika z Gorzowa

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-03-12 22:37

Policjanci z gorzowskiego Archiwum X wracają do wstrząsającej sprawy sprzed 14 lat. Brutalny i bezwzględny napastnik zaatakował mieszkankę Gorzowa Wielkopolskiego, a następnie próbował zniszczyć jej oczy, aby uniknąć identyfikacji. Dzięki nowym możliwościom cyfrowym udało się zrekonstruować wizerunek sprawcy. Śledczy liczą, że ten krok pozwoli wreszcie schwytać przestępcę.

Próbował wydłubać ofierze oczy, by nie zostać rozpoznanym. Archiwum X publikuje wizerunek i wraca do okrutnej zbrodni sprzed 14 lat

i

Autor: Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim/ Materiały prasowe
  • Lubuscy śledczy z Archiwum X badają sprawę wstrząsającej napaści na tle seksualnym w Gorzowie Wielkopolskim.
  • Przy użyciu specjalistycznych technik grafiki cyfrowej udało się wygenerować ostrzejszy i dokładniejszy portret poszukiwanego.
  • Mężczyzna dążył do okaleczenia kobiety, aby zatrzeć ślady; funkcjonariusze proszą o wsparcie w jego identyfikacji.
  • Czy odświeżony wizerunek doprowadzi do przełomu w śledztwie i zatrzymania podejrzanego?

Gorzów Wielkopolski: brutalny atak i Archiwum X

Do tragicznych wydarzeń doszło wieczorem 9 stycznia 2012 roku na ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. Nieustalony dotąd sprawca rzucił się na młodą kobietę, dopuścił się brutalnego przestępstwa o charakterze seksualnym, a następnie uciekł. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim informują, że napastnik zachowywał się bezwzględnie i celowo próbował uszkodzić oczy swojej ofiary, by ta nigdy nie zdołała go rozpoznać.

Tajemnicze słowa: "Najlepszy biegacz w Wielkopolsce"

Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, do dziś nie udało się namierzyć sprawcy. Z ustaleń wynika, że poszukiwany mierzył około 175 cm, był szczupłej budowy, miał krótkie włosy, pociągłą twarz oraz lekki zarost. W trakcie brutalnego incydentu dopytywał zaatakowaną o wiek, samemu twierdząc, że ma 24 lata i jest „najlepszym biegaczem w Wielkopolsce”, co miało oznaczać, że ucieczka jest niemożliwa. Jeśli mówił prawdę, dziś byłby mężczyzną w wieku około 40 lat.

Gorzów: Policja pokazuje zrekonstruowaną twarz

Śledztwo na nowo podjęli policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego gorzowskiej KWP. Eksperci z zewnętrznej firmy graficznej przeanalizowali zabezpieczone nagrania i na ich podstawie stworzyli zrekonstruowany wizerunek napastnika.

Cyfrowa rekonstrukcja bez udziału AI

Warto podkreślić, że odtworzenie wyglądu przebiegło bez zastosowania sztucznej inteligencji, co miało zapobiec ewentualnym błędom i przekłamaniom. Policjanci tłumaczą, że wybrano najostrzejszą klatkę z monitoringu, a detale takie jak oczy, nos i kształt twarzy rekonstruowano żmudnie, „piksel po pikselu”, opierając się wyłącznie na oryginalnym wideo.

Apel policji: Kto rozpoznaje tego mężczyznę?

Mundurowi przypominają, że zaprezentowany wizerunek stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wygląd sprawcy mógł ulec znacznej zmianie na przestrzeni kilkunastu lat. Policja pokłada jednak duże nadzieje w reakcji opinii publicznej.

„Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – telefon: 47 7911060”

Z komunikatu KWP wynika, że najdrobniejsza wskazówka może zaważyć na schwytaniu przestępcy i pociągnięciu go do odpowiedzialności. Śledztwo toczy się pod szyldem ogólnopolskiej inicjatywy "Archiwum X – Nie przestajemy szukać!".

