Po zbrodni próbował wydłubać jej oczy. Archiwum X po latach publikuje nową twarz napastnika z Gorzowa

Lubuscy śledczy z Archiwum X badają sprawę wstrząsającej napaści na tle seksualnym w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy użyciu specjalistycznych technik grafiki cyfrowej udało się wygenerować ostrzejszy i dokładniejszy portret poszukiwanego.

Mężczyzna dążył do okaleczenia kobiety, aby zatrzeć ślady; funkcjonariusze proszą o wsparcie w jego identyfikacji.

Czy odświeżony wizerunek doprowadzi do przełomu w śledztwie i zatrzymania podejrzanego?

Gorzów Wielkopolski: brutalny atak i Archiwum X

Do tragicznych wydarzeń doszło wieczorem 9 stycznia 2012 roku na ulicy Rzecznej w Gorzowie Wielkopolskim. Nieustalony dotąd sprawca rzucił się na młodą kobietę, dopuścił się brutalnego przestępstwa o charakterze seksualnym, a następnie uciekł. Przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim informują, że napastnik zachowywał się bezwzględnie i celowo próbował uszkodzić oczy swojej ofiary, by ta nigdy nie zdołała go rozpoznać.

Tajemnicze słowa: "Najlepszy biegacz w Wielkopolsce"

Mimo zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, do dziś nie udało się namierzyć sprawcy. Z ustaleń wynika, że poszukiwany mierzył około 175 cm, był szczupłej budowy, miał krótkie włosy, pociągłą twarz oraz lekki zarost. W trakcie brutalnego incydentu dopytywał zaatakowaną o wiek, samemu twierdząc, że ma 24 lata i jest „najlepszym biegaczem w Wielkopolsce”, co miało oznaczać, że ucieczka jest niemożliwa. Jeśli mówił prawdę, dziś byłby mężczyzną w wieku około 40 lat.

Gorzów: Policja pokazuje zrekonstruowaną twarz

Śledztwo na nowo podjęli policjanci z Zespołu do spraw Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego gorzowskiej KWP. Eksperci z zewnętrznej firmy graficznej przeanalizowali zabezpieczone nagrania i na ich podstawie stworzyli zrekonstruowany wizerunek napastnika.

Cyfrowa rekonstrukcja bez udziału AI

Warto podkreślić, że odtworzenie wyglądu przebiegło bez zastosowania sztucznej inteligencji, co miało zapobiec ewentualnym błędom i przekłamaniom. Policjanci tłumaczą, że wybrano najostrzejszą klatkę z monitoringu, a detale takie jak oczy, nos i kształt twarzy rekonstruowano żmudnie, „piksel po pikselu”, opierając się wyłącznie na oryginalnym wideo.

Apel policji: Kto rozpoznaje tego mężczyznę?

Mundurowi przypominają, że zaprezentowany wizerunek stanowi jedynie materiał pomocniczy. Wygląd sprawcy mógł ulec znacznej zmianie na przestrzeni kilkunastu lat. Policja pokłada jednak duże nadzieje w reakcji opinii publicznej.

„Funkcjonariusze apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, o kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim – telefon: 47 7911060”

Z komunikatu KWP wynika, że najdrobniejsza wskazówka może zaważyć na schwytaniu przestępcy i pociągnięciu go do odpowiedzialności. Śledztwo toczy się pod szyldem ogólnopolskiej inicjatywy "Archiwum X – Nie przestajemy szukać!".

