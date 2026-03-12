11-latka, który wypadł z okna, czeka operacja. Co się wydarzyło?

Najważniejsze, że nie ma zagrożenia życia. Chłopiec jest pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Po upadku 11-latek był przytomny i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do lecznicy. Trafił na kliniczny oddział chirurgii i urologii dziecięcej.

- Chłopiec ma poważne obrażenia jamy brzusznej, klatki piersiowej i kończyny górnej, ale jego stan jest określany przez lekarzy jako stabilny. W piątek będzie operowany - mówi Sylwia Malcher Nowak, rzeczniczka szpitala.

Okoliczności zdarzenia ustala policja. Sprawa toczy się pod kątem narażenia na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Przesłuchani zostaną rodzice. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. ​Ze względu na dobro dziecko szczegóły nie są udzielane. Póki co materiałów do prokuratury jeszcze nie przekazano.

Zagrożenie rośnie, a my się kłócimy. Dr Bonikowska: „To skrajna nieodpowiedzialność!”| Express Biedrzyckiej