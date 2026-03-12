11-latka, który wypadł z okna, czeka operacja. Co się wydarzyło?
Karolina Łopacińska - Wojciechowska
2026-03-1216:06
W środę [11.03] po godz. 15 doszło do dramatycznej sytuacji. W Wędrzynie chłopiec wypadł z okna w bloku na trzecim piętrze. Aktualnie przebywa pod opieką lekarzy i jego stan jest stabilny. Policja ustala okoliczności zdarzenia.
Najważniejsze, że nie ma zagrożenia życia. Chłopiec jest pod opieką lekarzy Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Po upadku 11-latek był przytomny i śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego został przetransportowany do lecznicy. Trafił na kliniczny oddział chirurgii i urologii dziecięcej.
- Chłopiec ma poważne obrażenia jamy brzusznej, klatki piersiowej i kończyny górnej, ale jego stan jest określany przez lekarzy jako stabilny. W piątek będzie operowany - mówi Sylwia Malcher Nowak, rzeczniczka szpitala.
Okoliczności zdarzenia ustala policja. Sprawa toczy się pod kątem narażenia na bezpośrednie zagrożenie zdrowia i życia. Przesłuchani zostaną rodzice. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Ze względu na dobro dziecko szczegóły nie są udzielane. Póki co materiałów do prokuratury jeszcze nie przekazano.
