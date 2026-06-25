Pożar w DPS nr 2, mieszkańcy ewakuowani, nie wiadomo jeszcze kiedy wrócą

Sebastian Górny
2026-06-25 16:59

Na szczęście nikomu nic się nie stało. Powodem nieszczęścia pożar śmieci. Budynek przy ul. Walczaka musi teraz przejść badania techniczne.

Gorzów pożar DPS
Autor: OSP Siedlice/ Archiwum prywatne

Podopieczni gorzowskiego DPS-u na powrót do swojej placówki muszą poczekać kilka dni.

70 osób ewakuowano z powodu wczorajszego [24.06] pożaru w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Walczaka. Wymagających specjalistycznej opieki zabrano do drugiego gorzowskiego DPS-u. A pozostałych podopiecznych tymczasowo ulokowano w placówkach w Kamieniu Wielkim i Skwierzynie. 

Budynek nie został zniszczony, ale mieszkańcy nie mogą jeszcze do niego wrócić

Teraz konieczne jest przeprowadzenie szczegółowych kontroli technicznych, sprawdzenie instalacji oraz doprowadzenie obiektu do pełnej gotowości po akcji gaśniczej. Potrwa to jeszcze kilka dni - mówi Wiesław Ciepiela z gorzowskiego magistratu.

Przypomnijmy: pożar wybuchł w placówce w środowy wieczór. W jednym z pomieszczeń gospodarczych zapaliły się odpady. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

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