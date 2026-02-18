Kolejna doba poszukiwań Angeliki. 26-latka weszła do Warty i ślad po niej zaginął

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-02-18 17:37

Nieprzerwanie trwają działania służb ratunkowych w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie zaginęła 26-letnia Angelika Jastrzębska. Kobieta w niedzielne popołudnie weszła do nurtu rzeki w okolicach ulicy Fabrycznej. Na miejscu pracują policjanci wspierani przez strażaków, wykorzystujący do poszukiwań specjalistyczny sprzęt oraz drony.

Dramatyczne popołudnie nad rzeką

Mundurowi nie przerywają akcji poszukiwawczej, starając się odnaleźć zaginioną kobietę. Zdarzenie miało swój początek w niedzielę, 15 lutego. Według policyjnych ustaleń Angelika Jastrzębska opuściła dom około godziny 16:00. Śledczy informują, że 26-latka udała się w rejon ulicy Fabrycznej, gdzie weszła do koryta rzeki Warty. Od tamtego momentu rodzina nie ma z nią żadnego kontaktu, a los kobiety pozostaje nieznany.

Służby czeszą brzegi Warty

Gorzowska komenda skierowała do działań znaczne siły, angażując funkcjonariuszy z wielu pionów. Przeszukiwania terenu odbywają się równolegle po obu stronach rzeki. Policjanci zapewniają, że akcja będzie kontynuowana w kolejnych dniach, aż do wyjaśnienia sprawy. Mundurowych wspierają strażacy, którzy dysponują zaawansowanym zapleczem technicznym. Do penetracji trudnodostępnych zarośli i obszarów nadrzecznych wykorzystywane są między innymi drony.

Policja prosi o pomoc

Służby zwracają uwagę, że w takich sytuacjach liczy się każda, nawet najdrobniejsza informacja. Policja wystosowała apel do wszystkich osób, które mogły widzieć zaginioną w okolicach rzeki lub posiadają wiedzę na temat okoliczności tego zdarzenia. Zgłoszenia przyjmowane są pod ogólnopolskim numerem alarmowym 112. Można również kontaktować się bezpośrednio z gorzowską jednostką pod numerem 47 791 25 11. Trwa walka z czasem.

