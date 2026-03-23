Na AJP w Gorzowie wymienią elektrośmieci na kwiaty

Gorzowska akademia ma ofertę dla tych, co potrzebują kwiatów do ogrodu, a w domach zalega im zepsute żelazko, albo inny elektrośmieć.

Akcja "Przynieś elektrograty, odbierz kwiaty na rabaty" organizowana jest z okazji pierwszego dnia wiosny. We wtorek [24.03] odbędzie się między godziną 10 a 12 na kampusie AJP przy ul. Chopina.

Akcja skierowana jest do całej lokalnej społeczności. W zamian za przyniesiony elektrograt, elektrośmieci można uzyskać roślinkę, kwiatek, tuję - mówi Magdalena Byczkowska, dziekan wydziału ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie.

Przynieść można małe AGD jak miksery czy żelazka, sprzęt IT, czyli np. myszki i drukarki, a także RTV, elektronarzędzia, czy zużyte baterie i telefony komórkowe.​ Za każdy oddany śmieć mieszkaniec otrzyma sadzonkę, ale nie więcej niż pięć sztuk na osobę. Akcję wspiera spółka miejska Inneko.