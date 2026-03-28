Młody kierowca stracił prawo jazdy po 17 dniach. Jedna noc, 36 punktów karnych

Slalom przez wieś i pasażer wychylony przez okno

Do zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (21-22 marca) w Wilkowie (woj. lubuskie), gdzie policjanci ze Świebodzina zauważyli pędzącą przez miejscowość Kię. Już sam widok auta wzbudził ich czujność — z okna wystawał pasażer, dosłownie od pasa w górę, jakby brał udział w jakimś nielegalnym pokazie.

Funkcjonariusze ruszyli za pojazdem i szybko okazało się, że to dopiero początek niebezpiecznych popisów.

Wyprzedzanie na podwójnej ciągłej i inne przewinienia

Kierowca Kii zachowywał się tak, jakby przepisy drogowe go nie dotyczyły. Według policji:

kilkukrotnie wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej,

jechał slalomem,

zmuszał kierowców jadących z naprzeciwka do ucieczki na pobocze,

a wszystko to przy znacznej prędkości, w środku nocy, w terenie zabudowanym.

Sytuacja była na tyle poważna, że do akcji włączono drugi patrol. Wspólnie udało im się zatrzymać auto.

18-latek trzeźwy, ale nie potrafił wyjaśnić swojego zachowania

Po zatrzymaniu okazało się, że kierowca jest trzeźwy. Nie potrafił jednak w żaden sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Policjanci szybko odkryli też coś jeszcze — prawo jazdy miał od zaledwie 17 dni.

To wystarczyło, by zakończyć jego przygodę z prowadzeniem pojazdów na dłużej.

Rekordowa kara: 36 punktów i utrata uprawnień

Za całą serię wykroczeń młody kierowca otrzymał 36 punktów karnych — wynik, który nawet doświadczonym piratom drogowym zdarza się rzadko. Policjanci:

zatrzymali mu prawo jazdy,

skierowali wniosek o ukaranie do sądu,

a pasażerowi również grożą konsekwencje za niebezpieczne zachowanie.

17 dni wolności za kierownicą

Historia 18-latka to przykład, jak szybko brawura może zamienić świeżo zdobyte uprawnienia w dokument zatrzymany przez policję. Zamiast cieszyć się pierwszymi tygodniami samodzielnej jazdy, młody kierowca będzie musiał tłumaczyć się przed sądem.

