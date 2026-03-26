Kot w opałach - na pomoc strażacy. Zwierzę wpadło do komina wentylacyjnego

K.Bar
2026-03-26 12:54

Zwierzę wpadło do komina wentylacyjnego, na szczęście po przyjeździe mundurowych historia zakończyła się happy endem. Gorzowscy strażacy zgłoszenie dostali w środę [25.03] około godziny 22.

strażacy i kotek

i

Autor: KM PSP w Gorzowie/ Materiały prasowe

Kot wpadł do budynku przylegającego do hotelu Metalowiec i utknął w przewodzie kominowym na wysokości kilku pięter. Zwierzę było żywe i reagowało na bodźce.Strażacy wykonali dostęp do przewodu kominowego i bezpiecznie wydobyli zwierzę. Kot nie odniósł obrażeń.

Gorzowscy druhowie przypominają - nie bójmy wzywać się służb, nie tylko gdy chodzi o zagrożone życie ludzkie, ale także naszych pupili.

straż pożarna Gorzów