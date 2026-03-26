Kot w opałach - na pomoc strażacy. Zwierzę wpadło do komina wentylacyjnego

Kot wpadł do budynku przylegającego do hotelu Metalowiec i utknął w przewodzie kominowym na wysokości kilku pięter. Zwierzę było żywe i reagowało na bodźce.Strażacy wykonali dostęp do przewodu kominowego i bezpiecznie wydobyli zwierzę. Kot nie odniósł obrażeń.

Strażacy na starzyźnie

Gorzowscy druhowie przypominają - nie bójmy wzywać się służb, nie tylko gdy chodzi o zagrożone życie ludzkie, ale także naszych pupili.