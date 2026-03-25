Pożar w Drezdenku. Dwoje policjantów uratowało mieszkańców z płonącej kamienicy

Pożar kamienicy w Drezdenku. Policjanci jako pierwsi na miejscu akcji

Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotni poranek, 21 marca, w centrum Drezdenka, gdzie ogień zajął jedno z mieszkań w wielorodzinnym budynku. Policjanci z lokalnego komisariatu otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że wewnątrz zagrożonych jest kilkanaście osób. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli posterunkowa Julia Roszak i starszy sierżant Marcin Margan. Zastana przez nich sytuacja była niezwykle groźna, ponieważ z okien i dachu wydobywały się już gęste kłęby dymu, a przerażeni mieszkańcy wzywali pomocy.

Heroiczna ewakuacja z płonącego budynku. Doświadczenie uratowało życie

Funkcjonariusze bez chwili wahania wbiegli do środka zadymionego budynku, aby ratować ludzkie życie. W akcji kluczowe okazało się doświadczenie posterunkowej Julii Roszak, która jest również strażakiem ochotnikiem i doskonale wiedziała, jak postępować w takich warunkach. Gęsty, trujący dym zmusił policjantów do poruszania się na czworakach, aby dotrzeć do wszystkich lokatorów. Sytuacja była tym bardziej niebezpieczna, że część mieszkańców, zupełnie nieświadoma zagrożenia, wciąż spała w swoich łóżkach, dlatego liczyła się każda sekunda.

Finał akcji w Drezdenku. Trwa ustalanie przyczyn pożaru

Dzięki odważnej i sprawnej akcji policjantów wszystkich mieszkańców udało się bezpiecznie wyprowadzić na zewnątrz, zanim ogień odciął drogi ucieczki. Na miejsce dotarły wezwane zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia pożaru i ostatecznie opanowały niebezpieczny żywioł. Na szczęście, w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Obecnie policjanci z Drezdenka prowadzą czynności wyjaśniające, które mają na celu ustalenie dokładnej przyczyny wybuchu pożaru w kamienicy.

Źródło: Policja.pl

Za zabójstwo grozi dożywocie. A wiesz, ile można dostać za inne przestępstwa? Pytanie 1 z 12 Jaka kara więzienia grozi za kradzież w włamaniem? od 1 roku do 3 lat od 1 roku do 5 lat od 1 roku do 10 lat Następne pytanie