Kandyd na zakończenie sezonu. Biletów na piątek już brak

To opowieść o naiwnym młodzieńcu, który doświadczając wojen, kataklizmów i zdrad, próbuje mimo wszystko wierzyć, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów.

Filharmonia pod gwiazdami. Wyjątkowy koncert w Bydgoszczy

Po raz pierwszy w historii instytucji, zamknięcie sezonu współtworzone będzie we współpracy z Operą Wrocławską - mówi Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej:

Stamtąd będziemy gościć znakomitych solistów i chór, wzbogacony o rekwizyty, kostiumy znakomite, które przywiezie ze sobą Opera Wrocławska.

Bilety na to wydarzenie już nie są dostępne. Kolejne wydarzenia organizowane przez FG już w plenerze. 5 lipca startują Pikniki Chopinowskie.