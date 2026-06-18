Kandyd na zakończenie sezonu. Biletów na piątek już brak

K.Bar
2026-06-18 15:31

Filharmonia Gorzowska zamyka 15 rok funkcjonowania. Muzycy zaprezentują w wersji koncertowej musical Leonarda Bernsteina, oparty na XVIII wiecznej powiastce filozoficznej Woltera.

filharmonia gorzowska
Autor: Filharmonia Gorzowska/ Materiały prasowe

To opowieść o naiwnym młodzieńcu, który doświadczając wojen, kataklizmów i zdrad, próbuje mimo wszystko wierzyć, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów.

Filharmonia pod gwiazdami. Wyjątkowy koncert w Bydgoszczy

Po raz pierwszy w historii instytucji, zamknięcie sezonu współtworzone będzie we współpracy z Operą Wrocławską - mówi Joanna Pisarewicz, dyrektorka Filharmonii Gorzowskiej:

Stamtąd będziemy gościć znakomitych solistów i chór, wzbogacony o rekwizyty, kostiumy znakomite, które przywiezie ze sobą Opera Wrocławska. 

Polecany artykuł:

Nie zapomnij o walizce na dworcu, nie żartuj o bombach na lotnisku

Bilety na to wydarzenie już nie są dostępne. Kolejne wydarzenia organizowane przez FG już w plenerze. 5 lipca startują Pikniki Chopinowskie.

To Lucy czy Solejukowa? Dopasuj cytat do bohaterki "Rancza" w quizie!
Pytanie 1 z 10
To Lucy czy Solejukowa? Dopasuj cytat: "Mój mąż dla pieniędzy zostałby nawet Eskimosem"
filharmonia gorzowska