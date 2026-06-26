Idą upały. Służby w Lubuskiem w gotowości

Lubuskie szykuje się na falę upałów. Woda i zdrowy rozsądek w cenie.

W weekend w Lubuskiem temperatury mogą sięgnąć 40 stopni w cieniu.​ To już stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia.

Samorządy mają stawiać kurtyny wodne. Organizatorzy imprez masowych mają zabezpieczyć dostęp do wody dla uczestników. Osoby z problemami zdrowotnymi lepiej, żeby pozostały w domach. Służby apelują też, żeby zwracać uwagę na naszych sąsiadów.

W naszym otoczeniu często są osoby starsze, chore, które takie warunki pogodowe będą znosiły gorzej niż zazwyczaj. Zwróćmy uwagę czy widzimy naszych sąsiadów, czy się pojawiają, czy może nagle zniknęli i nie wiadomo co się stało - mówi Tomasz Nesterowicz, wicewojewoda lubuski.

Policjanci i strażacy patrolować będą lubuskie rzeki i jeziora. Wysokie temperatury i wakacje sprzyjają wypoczynkowi nad wodą. Służby apelują, żeby robić to z rozwagą.

W weekend [27-28.06] nad wodą pojawi się więcej patroli. Zarówno pieszych jak i na łodziach. Policjantów wspierać będą strażacy. Mundurowi przypominają, żeby wypoczywać na strzeżonych kąpieliskach, tam gdzie są ratownicy.

Bezwzględnie należy unikać picia alkoholu i później wchodzenia do wody. Apelujemy też do rodziców i opiekunów, żeby cały czas mieli pod nadzorem swoje dzieci, żeby pilnowali ich, aby nie doszło do tragedii - mówi Tomasz Zgirski, zastępca komendanta lubuskiej policji.

W tropikalne upały zamknięty samochód zamienia się w piekarnik. Pozostawienie w nim dziecka lub psa może skończyć się tragedią. Lubuscy policjanci apelują, żeby zwracać uwagę na parkingach, szczególnie przed centrami handlowymi. Jeżeli zauważymy dziecko, albo psa w zamkniętym aucie zgłośmy to na 112​.

Jeśli dziecko lub zwierzę są w złym stanie, nie bójmy się działać.

Każda osoba może w takim przypadku wybić szybę i zgodnie z przepisami nie ponosi wtedy odpowiedzialności karnej za uszkodzenie mienia - wyjaśnia Tomasz Zgirski.

Pozostawiane dziecka w zamkniętym aucie jest karane. Grozi za to od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Za zwierzę do 3 lat.