​Hospicjum zrobiło się większe. Pracownicy i pacjenci mają więcej miejsca

K.Bar
2026-10-08 17:31

Pracownicy i pacjenci mają do dyspozycji nowe powierzchnie. Inwestycja kosztowała gorzowską placówkę około 2 mln złotych. Większość udało się pokryć, dzięki wpłatom darczyńców.

sala pożegnań hospicjum
Autor: kb

Powstały nowa sala w dziale fizjoterapii, nowa sala pobytu dziennego, nowa baza hospicjum domowego, czy dyżurka dla pielęgniarek, a także pomieszczenia administracyjne, toaleta i powierzchnie magazynowe - mówi Anna Kobyłka z hospicjum św. Kamila:

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Powstała bardzo ważna sala, sala pożegnań. Miejsce, w którym rodzina i pacjent mogą przebywać w tych ostatnich godzinach, ostatnich chwilach, kiedy pacjent odchodzi. Sala jest piękna, przytulna. Po prostu jest to godne, piękne miejsce. 

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To nie koniec inwestycji. W trakcie uroczystości w hospicjum prezydent Jacek Wójciki zadeklarował przekazanie placówce działki u zbiegu ulic Walczaka i Stilonowej, gdzie powstać ma drugi budynek z opieką paliatywną.

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