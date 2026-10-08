​Hospicjum zrobiło się większe. Pracownicy i pacjenci mają więcej miejsca

Powstały nowa sala w dziale fizjoterapii, nowa sala pobytu dziennego, nowa baza hospicjum domowego, czy dyżurka dla pielęgniarek, a także pomieszczenia administracyjne, toaleta i powierzchnie magazynowe - mówi Anna Kobyłka z hospicjum św. Kamila:

Hospicjum domowe: na czym polega i ile kosztuje?

Powstała bardzo ważna sala, sala pożegnań. Miejsce, w którym rodzina i pacjent mogą przebywać w tych ostatnich godzinach, ostatnich chwilach, kiedy pacjent odchodzi. Sala jest piękna, przytulna. Po prostu jest to godne, piękne miejsce.

To nie koniec inwestycji. W trakcie uroczystości w hospicjum prezydent Jacek Wójciki zadeklarował przekazanie placówce działki u zbiegu ulic Walczaka i Stilonowej, gdzie powstać ma drugi budynek z opieką paliatywną.