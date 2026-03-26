Gorzowski szpital dostał 200 mln zł. Na co?

To największe dofinansowanie w dziejach gorzowskiego szpitala. 200 mln zł ​przeznaczonych będzie na rozwój psychiatrii.

Do gorzowskiej lecznicy wpłynęła już umowa z Ministerstwa Zdrowia. Po podpisaniu, ruszy inwestycja w kompleksie szpitalnym przy ul. Walczaka. Znajdujące się tam budynki zostaną wyremontowane i wyposażone. Wszystko to pod okiem konserwatora, ponieważ teren wpisany jest do rejestru zabytków.

Powstanie też całodobowy oddział psychiatrii dziecięcej, którego do tej pory w Gorzowie nie było.

Psychiatria w Polsce przez wiele lat była ciemną plamą, zaniedbaną częścią, jeśli chodzi o infrastrukturę. Po wykorzystaniu tych środków szpital gorzowski będzie najbardziej nowoczesnym szpitalem psychiatrycznym w Polsce - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiej lecznicy.

Umowa z ministerstwem ma być podpisana w najbliższych tygodniach, wtedy też zaprezentowany zostanie harmonogram prac.