Gorzowski szpital dostał 200 mln zł. Na co?

Sebastian Górny
2026-03-26 15:03

Pieniądze pochodzą z Ministerstwa Zdrowia. Dzięki nim zrewitalizowany zostanie kompleks przy ul. Walczaka.

gorzów szpital senior 1

i

Autor: archiwum redakcji Wjazd do poradni szpitalnych przy Walczaka.

To największe dofinansowanie w dziejach gorzowskiego szpitala. 200 mln zł ​przeznaczonych będzie na rozwój psychiatrii.

Do gorzowskiej lecznicy wpłynęła już umowa z Ministerstwa Zdrowia. Po podpisaniu, ruszy inwestycja w kompleksie szpitalnym przy ul. Walczaka. Znajdujące się tam budynki zostaną wyremontowane i wyposażone. Wszystko to pod okiem konserwatora, ponieważ teren wpisany jest do rejestru zabytków.

Powstanie też całodobowy oddział psychiatrii dziecięcej, którego do tej pory w Gorzowie nie było.

Psychiatria w Polsce przez wiele lat była ciemną plamą, zaniedbaną częścią, jeśli chodzi o infrastrukturę. Po wykorzystaniu tych środków szpital gorzowski będzie najbardziej nowoczesnym szpitalem psychiatrycznym w Polsce - mówi Robert Surowiec, wiceprezes gorzowskiej lecznicy.

Umowa z ministerstwem ma być podpisana w najbliższych tygodniach, wtedy też zaprezentowany zostanie harmonogram prac.

Ministerstwo Zdrowia
szpital Gorzów