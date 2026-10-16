Formuła się wyczerpała. To koniec 2,5 letniej unii KO z prezydentem.

K.Bar
2026-10-16 12:31

Posłanka Krystyna Sibińska na piątkowej [16.10] konferencji prasowej podkreśliła, że trwające ponad dwa lata porozumienie z prezydentem nie zawsze było łatwe. W trakcie czwartkowej [15.10] sesji rady miasta czara się jednak przelała.

koniec koalicji w Gorzowie
Autor: kb

Czy jest szansa, że wiceprezydent z KO, Izabela Piotrowicz, pozostanie na swoim stanowisku? Mówi Sibińska:

Myślę, że nie. Ona była częścią umowy koalicyjnej i to jest raczej oczywiste, że nie będzie kontynuowała swojej misji. 

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Nie wszystkie z 28 punktów umowy koalicyjnej udało się zrealizować. Jak jest plan na resztę kadencji? Mówi szef klubu radnych Piotr Wilczewski:

Będziemy na każdej sesji pytali prezydenta, na jakim etapie jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej, czy to sprzedaż gruntów miejskich, czy chociażby budowa stadionu piłkarskiego. 

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Przypomnijmy, w trakcie czwartkowej sesji Robert Surowiec został odwołany z funkcji przewodniczącego RM. Nowym został Maciej Buszkiewicz z klubu Gorzów Plus.

ROLKI

Rada Miasta Gorzów