Formuła się wyczerpała. To koniec 2,5 letniej unii KO z prezydentem.

Czy jest szansa, że wiceprezydent z KO, Izabela Piotrowicz, pozostanie na swoim stanowisku? Mówi Sibińska:

Myślę, że nie. Ona była częścią umowy koalicyjnej i to jest raczej oczywiste, że nie będzie kontynuowała swojej misji.

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Nie wszystkie z 28 punktów umowy koalicyjnej udało się zrealizować. Jak jest plan na resztę kadencji? Mówi szef klubu radnych Piotr Wilczewski:

Będziemy na każdej sesji pytali prezydenta, na jakim etapie jest wprowadzenie uchwały krajobrazowej, czy to sprzedaż gruntów miejskich, czy chociażby budowa stadionu piłkarskiego.

Przypomnijmy, w trakcie czwartkowej sesji Robert Surowiec został odwołany z funkcji przewodniczącego RM. Nowym został Maciej Buszkiewicz z klubu Gorzów Plus.