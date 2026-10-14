Zarząd szpitala stawia marszałkowi Bosakowi ultimatum

Marszałek Bosak miałby wycofać swoje nagrania z serwisów internetowych ​i opublikować przeprosiny. Wcześniej sugerował, że w szpitalu dochodzi do rozkradania publicznych środków.

Prezes placówki, Jerzy Ostrouch, nie zgadza się by się Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie był areną "politycznych igrzysk":

Rewolucja w krakowskim szpitalu. Roboty zaczęły produkować leki

Pan marszałek Bosak pełni odpowiedzialną funkcję i uważam, że czas dorosnąć, czas dojrzeć do funkcji marszałka i wyzwolić się z młodzieńczej maniery demagogii i populizmu.

Przypomnijmy, na sobotniej [10.10] konferencji pod szpitalem Krzysztof Bosak twierdził, że lecznica jest niemal symbolem rozkradania pieniędzy na ochronę zdrowia, ze względu na "niebotyczne" pensje części lekarzy.

Szpital opublikował pismo m. in. na profilu facebookowym.