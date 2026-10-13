Stypendia dla studentów. Na rozkręcenie biznesu i żeby zmotywować

Kasa dla lubuskich studentów, żeby ich zmotywować i zachęcić do prowadzenie działalności gospodarczej. Trwa nabór wniosków w urzędzie marszałkowskim. Ma to zachęcić do studiowania na lubuskich uczelniach.

Są dwa rodzaje stypendiów. O stypendium motywujące ubiegać mogą się studenci I roku studiów stacjonarnych I stopnia, zamieszkujący i podejmujący studia w województwie lubuskim. Chodzi o kierunki techniczne, ekonomiczne, biologiczno-przyrodnicze, pedagogiczne. Kandydat musi mieć średnią ocen ze szkoły minimum 4,5. Wsparcie w wysokości 1 tys. zł przyznawane jest na 9 miesięcy.

Druga opcja to 5 tys. zł jednorazowo dla studentów I roku studiów stacjonarnych II stopnia na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty. Termin składania wniosków mija 20 października. Szczegóły na lubuskie.pl.