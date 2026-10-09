Stypendia czekają na gorzowskich twórców. Jak zdobyć kasę?

Sebastian Górny
2026-10-09 18:15

Miasto ogłosiło nabór do wniosków o przyznanie stypendium artystycznego. Maksymalna kwota wsparcia to 15 tys. zł. Można je otrzymać na projekt artystyczny lub upowszechnianie kultury, albo opiekę nad zabytkami.

Gorzów: stypendia artystyczne
Autor: SG Tegoroczni stypendyści.

Stypendia dla gorzowskich twórców. Ruszył nabór wniosków.

Termin upływa 31 października. O wsparcie mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury lub opieką nad zabytkami.

Stypendia przyznawane są twórcom w dziedzinach: taniec, muzyka, film, teatr, literatura, sztuki wizualne i ochrona zabytków. W zakresie upowszechniania kultury na projekty dotyczące animacji i edukacji kulturalnej, zarządzania kulturą i wspierania rozwoju kadr kultury.

Maksymalna wysokość stypendium to 15 tys. zł.

Szczegóły i wzory wniosku znajdują sie na stronie miasta.

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